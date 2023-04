Pratteln BL: «Badi-Schliessung war auf dem Tisch»

In der Baselbieter Gemeinde Pratteln wird das Gartenbad in der kommenden Saison bloss fünf Tage in der Woche geöffnet sein.

Das Gartenbad St. Jakob eröffnet die Freibadsaison 2023 pünktlich am kommenden Samstag mit dem beheizten Sportbecken. Dies teilt das Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt am Mittwoch mit. In den nachfolgenden Wochen sollen dann auch die Familienbäder St. Jakob, Bachgraben und Eglisee geöffnet werden. Weiter soll nun ein neuer Online-Shop den Kauf von Einzeltickets, die auf das Handy geladen und an der Kasse gescannt werden können, ermöglichen.