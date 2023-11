Fünfte Woche: Israel führt Krieg gegen die Hamas – aber wie erfolgreich?

20 Minuten/ Taddeo Cerletti

Darum gehts Auf den beispiellosen Angriff der Hamas mit rund 1200 Toten will Israel diese vernichten.

Die islamistische Terrororganisation habe die Kontrolle über Gaza verloren, heisst es.

Wie erfolgreich die israelischen Bodentruppen bisher agiert haben, bleibt schwer abzuschätzen.

Der Überblick mit einer Einschätzung von drei Experten und einem Fazit.

Wie ist der Stand der Bodenoffensive?

Israel will die Hamas in Gaza isolieren. Das scheint planmässig zu verlaufen, wobei: «Die Militäroperation der IDF befindet sich noch in einer frühen Phase, Informationen sind zudem kaum verfügbar, es lässt sich derzeit kaum seriös beurteilen», sagt Roland Popp von der Militärakademie an der ETH Zürich. «Die Hamas scheint gut vorbereitet zu sein, das kann durchaus auch Monate dauern, bis die Kampfkraft der Organisation komplett ausgeschaltet ist.»

Israelische Soldaten operieren in der laufenden Bodenoperation in Gaza. Israeli Defense Forces/via REUTERS

Wie viele Angriffe wurden geflogen?

Seit Beginn des Gaza-Kriegs am 7. Oktober hat Israel in Gaza über 14’000 Angriffe durchgeführt. Dem israelischen Militärexperten Yaakov Katz Israel zufolge wurden mehr als 23’000 Bomben abgeworfen. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Kampfes gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) setzten die westlichen Verbündeten gegen die irakische IS-Hochburg Mossul rund 500 Bomben ein – pro Woche.

Allein am Montag hat Israels Luftwaffe Militärangaben zufolge 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Palästinensische Extremisten aus dem Gazastreifen feuerten unterdessen auch am Dienstag Raketen auf den Süden Israels ab. Seit Beginn der Bodeneinsätze ist die Zahl der Abschüsse aus dem Gazastreifen Richtung Israel deutlich zurückgegangen, wie Augenzeugen 20 Minuten bestätigen.

Bombardierung in Nord-Gaza am 14. November 2023. AFP

Wie stark ist die Hamas noch?

Schätzungen gehen davon aus, dass die Gruppe zwischen 30’000 und 40’000 Kämpfer hat. Etwa 4000 Kämpfer seien getötet worden, meldet die BBC unter Berufung auf eine israelische Verteidigungsquelle. Solche Zahlen sind derzeit nicht zu verifizieren. Allerdings dürfte das schiere Ausmass der israelischen Bombenkampagne die Kampfkraft der Hamas bereits geschwächt haben. Politologe Christian Hacke gibt gegenüber 20 Minuten aber zu bedenken: «Ich glaube nicht, dass die israelischen Streitkräfte die Hamas wie angekündigt als Militärorganisation vollständig vernichten können. Aber sie werden die Hamas als militärischen Gegner für längere Zeit so schwächen, dass sie vorerst keine unmittelbare Gefahr mehr für Israels Sicherheit darstellen wird.»

Ein Standbild aus einem Video, das vom Medienbüro der Hamas am 8. November 2023 veröffentlicht wurde. AFP / Hamas Media Office

Wie sieht die Zukunft der Hamas aus?

Israels Ziel, die Hamas als Organisation zu zerstören, dürfte kaum erreicht werden. Da sind sich eigentlich alle angefragten Experten einig. «Politisch wird die Hamas im Exil weiter existieren, ihre Zukunft in Gaza hängt letztlich davon ab, welche politische Ordnung dort in Zukunft errichtet wird», so Sicherheitsexperte Popp.

Auch Politologe Thomas Jäger meint: «Es wird schwierig, die politische Führung auszuschalten, denn die sitzt in Katar, die Verbindungen reichen tief in den Iran und auch in die Türkei.» Noch schwieriger werde es, die Hamas als Träger der Idee zu vernichten, dass Israel ausgelöscht werden solle. «Denn das ist nur über einen mittelfristigen Sozialisationsprozess möglich, der politisch und wirtschaftlich fundiert sein muss. Kurzum: Die militärischen Ziele sind zu erreichen; die politischen vielleicht und auf längere Dauer; die ideologischen nur mit einer politischen Lösung für die Palästinenser.»

Die Hamas werde als politische Organisation – wenn auch geschwächt und personell arg dezimiert – weiter existieren, sagt auch Politologe Hacke. «Das liegt im Interesse des Irans. Schon jetzt sind vermutlich viele führende Köpfe, die nach dem Krieg eine Reorganisation ins Auge fassen werden, geflohen oder halten sich sowieso in Katar oder im Iran und anderswo auf.»

Blitze über dem südlichen Gazastreifen am 14. November 2023. AFP

Fazit

Israel wird seine Ziele, die Terrororganisation militärisch und politisch zu schlagen, nicht erreichen können. Demgegenüber hat die Hamas ihr Hauptziel tatsächlich erreicht, wie Politologe Christian Hacke unterstreicht: «Die Palästinenserfrage steht ab jetzt wieder ganz oben auf der politischen Tagesordnung.» Er vermöge allerdings nicht zu beurteilen, ob dabei der «alte Nahe Osten» wieder konfrontativ verschärft auf- und weiterleben oder ob im Zeichen der Abrahams Accords* trotzdem ein «neuer Naher Osten» entstehen werde.

* Eine Reihe arabischer Staaten haben die Abraham Accords Declaration am 15. September 2020 unterschrieben. Dieses diplomatische Dokument soll den Dialog und die Zusammenarbeit bestärken und Feindschaften beenden. Es kam unter Mitwirkung der US-Regierung unter Donald Trump zustande.

