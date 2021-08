Durchschnittspreis - Für 1,1 Millionen gibts in Neuenburg eine Villa und im Tessin ein Grotto

In der Stadt Zürich gibt es keine Häuser für rund 1,1 Millionen Franken. Ein Objekt in der Nähe der Stadt befindet sich in Oberengstringen mit 4,5 Zimmern, 113 m² Wohnfläche, Baujahr 1994 für 1,05 Millionen Franken.

In Erlinsbach SO gibt es für 1,18 Millionen hingegen gleich ein Haus mit 7,5 Zimmern und einer Wohnfläche von 243m².

Ein Eigenheim kostet durchschnittlich 1,13 Millionen Franken. Für den Preis gibt es aber ganz unterschiedliche Häuser. So bekommt man in Aesch BL für 1,145 Millionen Franken ein 5,5 Zimmer-Haus mit 124 m² Wohnfläche.

Am meisten Immobilen für 1,1 Millionen Franken gibt es in ländlichen Gebieten.

Seit der Pandemie steigen die Preise für Eigenheime stetig an. So kostet ein Einfamilienhaus im Juli fast zehn Prozent mehr als noch im Sommer 2020. Im Durschnitt blättern Schweizerinnen und Schweizer für ein Haus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche inzwischen 1,13 Millionen Franken hin.

Ein Objekt in der Preisklasse findet sich erst im rund 20 Minuten entfernten Oberengstringen: Dort wird ein Haus für 1,05 Millionen Franken mit 4,5 Zimmern aus dem Jahr 1994 verkauft. Auch in den anderen grossen Schweizer Städten sieht es ähnlich aus. Siehe Bildergalerie oben.

Schnäppchen gibt es bei Häusern nicht

So ist zurzeit etwa in La-Chaux-de-Fonds NE eine Villa mit 16 Zimmern und 375 Quadratmetern Wohnfläche für 1,12 Millionen Franken ausgeschrieben. «Diese Region liegt eher abgelegen und ist an keine bedeutende Verkehrsachse angeschlossen», so Papp. Auch wirtschaftlich sei die Region relativ schwach und die Bevölkerung rückläufig. Darum seien die Immobilien dort vergleichsweise günstig.