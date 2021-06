Zahlen die Royals Miete? - Für 1,6 Millionen Franken pro Monat kannst du auf Schloss Windsor wohnen

1 / 11 In der englischen Grafschaft Bershire befindet sich das über 1000 Jahre alte Schloss Windsor. Es ist die Hauptresidenz der britischen Königsfamilie und gilt als das grösste Schloss der Welt. Das komplette Anwesen gehört allerdings nicht den Mountbatten-Windsors, sondern untersteht dem Crown Estate. imago images/i Images Seit Beginn der Corona-Pandemie verweilt Queen Elizabeth (95) dort. Unweit entfernt befindet sich auch die Royal Lodge. Seit dem Tod der Königin Mutter haust dort Prinz Andrew (61), der Herzog von York. imago images/i Images Ebenso im Park von Windsor Castle befindet sich das Frogmore Cottage. Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39) bezogen das Haus nach ihrer Hochzeit und den aufwendigen Sanierungsarbeiten von mehr als 2,9 Millionen Euro. Lange wohnten sie aber nicht dort. Nach dem Rücktritt als Senior Royals zügelte das Paar nach Montecito, im US-Bundesstaat Kalifornien. imago images / Matrix

Darum gehts Die Mitglieder der Königsfamilie wohnen in den prunkvollsten Palästen und Schlössern der Welt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie lebt Queen Elizabeth (95) auf Schloss Windsor. Herzogin Catherine (39) und Prinz William (38) blieben im Kensington Palace und Prinz Edward (57) lebt mit seiner Familie auf dem Anwesen Bagshot Park.

Doch zahlen die Royals eigentlich Miete? Und wenn ja, wie viel?

Ein britisches Immobilien-Unternehmen hat nun die durchschnittlichen Mietpreise für die königlichen Residenzen analysiert.

Die Royals wohnen nicht, sie residieren. Zumindest, wenn man sich die prunkvollen Anwesen ansieht, in denen sie leben und arbeiten. Die meisten Residenzen befinden sich allerdings im Besitz der britischen Krone und werden durch den königlichen Haushalt verwaltet. Die Anwesen unterstehen somit dem Crown Estate und zählen zu den offiziellen Hauptresidenzen des britischen Monarchen oder der britischen Monarchin, sie sind also nicht im Privatbesitz der Königin. Dazu zählen neben Windsor Castle und dem Buckingham-Palace auch Clarence House, der Kensington-Palast und der Holyrood Palace in Edinburgh.

Bedeutet das, dass die königliche Familie der Krone also Miete zahlen muss? Nein, denn «die königlichen Wohnsitze werden von Ihrer Majestät in ihrer Funktion als Staatsoberhaupt genutzt und nicht als Privatperson», stellte einst der Pressesprecher der Königin klar. Daher kann die Monarchin kostenlos in den Anwesen residieren. Daher erhalten Senior Royals – Mitglieder der Familie, die für die Krone und die Queen arbeiten – von der 95-Jährigen auch Räumlichkeiten und Häuser, die keine monatlichen Zahlungen erfordern.

Immobilien als Hochzeitsgeschenke

Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) wohnen mit ihren drei Kindern Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) hauptsächlich im Apartment 1A im Kensington-Palast. Aufgrund ihrer Position innerhalb der Königsfamilie – beide sind Senior-Royals und William ist Nummer Zwei der britischen Thronfolge – soll es ihnen laut dem «Hello Magazine» möglich sein, mietfrei zu wohnen. Neben ihrem städtischen Anwesen in London haben die Cambridges auch Anmer Hall. Das Haus ist – anders als der Kensington Palast – allerdings Privateigentum und befindet sich auf dem Areal von Sandringham House – einer privaten Residenz der Königin, in der die Familie in der Regel Weihnachten feiert.

Die 95-jährige Monarchin ist stets bekannt für ihre Grosszügigkeit. Ein Lieblingsgeschenk der Queen zu familiären Hochzeiten sind Immobilien und Grundstücke, die natürlich mietfrei bewohnt werden können. So soll sie ihrem jüngsten Sohn, Prinz Edward, zur Hochzeit mit Sophie Wessex (56) im Jahr 1999 den Schüssel für Bagshot Park übergeben haben. Das Staatseigentum ist für 50 Jahre an den 57-Jährigen verpachtet.

Miete für Nicht-Senior-Royals

Mitglieder der königlichen Familie, die nicht Vollzeit für die Krone und die Monarchin arbeiten, haben demnach auch nicht immer die gleichen Rechte. So haben Prinzessin Eugenie (31) und Prinzessin Beatrice (32) abseits der «Firma», wie die Institution auch genannt wird, eigene Karrieren. Somit sind die beiden Schwestern dazu gezwungen, für ihre Unterkünfte selbst Miete zu zahlen.

Prinzessin Eugenie und ihr Ehemann Jack Brooksbank (35) leben mit ihrem Sohn August seit vergangenem Jahr im Frogmore Cottage, dem UK-Anwesen von Prinz Harry (36) und Herzogin Meghan (39). Zwar ist das Geschenk der Queen an ihren Enkel immer noch für Harry und Meghan gedacht, doch die Sussexes würden die junge Familie laut der britischen Zeitung kostenlos dort wohnen lassen. Schliesslich haben sie mittlerweile ihren Hauptwohnsitz in den US, für den das Paar natürlich reichlich Miete zahlen muss. Das Cottage bei Schloss Windsor gehört übrigens nicht Harry und Meghan, sondern ist ebenfalls Eigentum der Krone.

Prinzessin Beatrice lebt hingegen im St. James’s Palace. Ob sie oder ihr Gatte Edoardo Mapelli Mozzi (38) Miete zahlen, ist nicht bekannt. Man geht laut «Hello Magazine» aber davon aus, dass ihr Vater, Prinz Andrew (61), alle Rechnungen übernimmt.

So viel würde die Miete in den Schlössern kosten

Wer ein königliches Schloss oder einen Palast sein Zuhause nennen will, der muss ganz, ganz tief in die Tasche greifen – und zwar jeden Monat. Das Immobilien-Unternehmen UNCLE hat berechnet, wie viel es tatsächlich kosten würde, wenn man die Anwesen der Krone tatsächlich einmal vermieten würde.

Die Londoner Hauptresidenz und der Arbeitsplatz der Queen, der Buckingham-Palast, würde auf einen monatlichen Mietpreis von 3,2 Millionen Franken kommen. 2,1 Millionen Franken müsste man monatlich ausgeben, wenn man sich im St. James’s Palace niederlassen will. Auf Schloss Windsor wären es umgerechnet 1,6 Millionen Franken Miete. Im Gegensatz dazu wirken Frogmore Cottage mit 21’700 Franken und das Nottingham Cottage mit zwei Schlafzimmern, das einstige Zuhause von Prinz Harry im Kensington Palast, mit 8900 Franken pro Monat ja schon fast erschwinglich.