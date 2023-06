Promi-Nachbarschaft: Rihanna verkauft Haus in Beverly Hills für 10,5 Millionen

Nachdem sich Rihanna kürzlich ein nobles Penthouse gegönnt hat , das einst Friends-Star Matthew Perry gehörte, verkauft sie nun ein anderes Anwesen: Die Villa im Tudorstil befindet sich in Beverly Hills und hat der schwangeren Sängerin für zwei Jahre gehört. Aber nicht nur das: Direkt neben dem Anwesen, das sie verkauft, besitzt die 35-Jährige noch ein weiteres Haus.

Rihanna verkauft eines ihrer beiden benachbarten Häuser in Beverly Hills.

Wer direkt neben Rihanna wohnen will, der muss allerdings tief in die Tasche greifen: Das Haus kostet 10,5 Millionen, ein bisschen mehr, als sie 2021 dafür bezahlt hat. Es stammt aus den 30er-Jahren und wurde in den vergangenen zwei Jahren umfassend renoviert. Für den Preis bekommt der neue Besitzer oder die neue Besitzerin neben dem Haupthaus aber auch noch ein Gästehaus und eine grosse Garage.