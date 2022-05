Strecke Berlin-Basel : Für 10 Euro nach Berlin – Flixtrain fährt erstmals einen Bahnhof in der Schweiz an

Das private deutsche Eisenbahnunternehmen Flixtrain bietet ab dem 23. Juni eine Verbindung nach Basel an. Damit tritt der Billiganbieter in direkte Konkurrenz mit der SBB.

Der Deutsche-Bahn-Konkurrent Flixtrain erweitert sein Angebot und fährt erstmals auch in die Schweiz. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch drei neue Linien an, darunter zwischen Berlin und Basel. Die Strecke nach Basel hat Flixtrain ab 23. Juni im Angebot. Bis zum Sommer soll die Zahl der Flixtrain-Haltepunkte auf 70 steigen.