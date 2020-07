«Für 100 Personen lohnt es sich für Clubs nicht mehr, aufzumachen»

Kantone in der Verantwortung

«Wir müssen jetzt handeln»

«Es ist ein klares Zeichen für eine epidemiologische Trendwende. Die Situation verschärft sich, sie ist ernst», sagte Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit, am Donnerstag vor den Medien. Sein Appell: «Wir müssen jetzt handeln und einen Gang hochschalten. Die Hauptverantwortung liegt bei den Kantonen.» Es liege in ihrer Zuständigkeit, Massnahmen einzuführen und zu verschärfen. Da nicht mehr die ausserordentliche, sondern besondere Lage gilt, hat der Bund die Verantwortung zurück an die Kantone gegeben.