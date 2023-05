Ikea Vappeby: Wasserfester Lautsprecher im Test

Vappeby: So heisst ein kleiner Lautsprecher, den Ikea neu im Sortiment hat. Das Gerät macht aus der Dusche einen Dancefloor. 20 Minuten hat die Box getestet. Das Wichtigste zuerst: der Sound. Es klimpert nichts und der Lautsprecher klingt für seine Grösse überraschend gut. Klar, ein klitzekleines mehr Brillanz wünscht man sich in den Höhen und die kleine Box drückt einen mit seinem Bass nicht an die Wand. Aber hey: Es ist ein wasserfester Lautsprecher für 14.95 Franken, kein 5000-Franken-Lautsprecher. Und in ersterer Kategorie kann das bunte Gadget von Ikea vollends überzeugen.

Der mit Silikon ummantelte Lautsprecher misst acht auf acht Zentimeter und ist sechs Zentimeter dick. Zum Vergleich: Er ist in etwa halb so gross wie eine kleine Shampooflasche. Geliefert wird das Gerät in einer total unspektakulären weissen Box. Im Lieferumfang enthalten sind lediglich eine Bedienungsanleitung sowie eine kurze Kordel, die mit einem Knoten am Lautsprecher montiert ist. So lässt sich der Lautsprecher aufhängen, etwa am Wasserhahn oder mit einem Saugnapfhaken, wie Ikea auf seinen Fotos zeigt.