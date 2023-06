Rudy Giuliani: Ex-Anwalt von Trump verkauft sich auf Cameo

Zuvor war der Ex-Bürgermeister von New York als Trumps Anwalt tätig – Lohn soll es dafür aber keinen gegeben haben.

Rudy Giuliani, seines Zeichens ehemaliger Bürgermeister von New York City und Ex-Anwalt von Donald Trump, sieht sich Spott ausgesetzt, nachdem er in einem Video auf der Website Cameo den Kinderreim «I'm A Little Teapot» rezitiert hat. Giuliani ist seit August 2021 auf der Videogruss-Website, wo interessierte Personen ab knapp 300 Franken personalisierte Grussbotschaften zu allen möglichen Themen bestellen können.