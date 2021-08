Monterey Car Week – Für 18 Millionen Dollar könnte dieser Porsche deiner sein

Pebble Beach in Monterey, Kalifornien – dieser schöne Stadtteil an der malerischen Pazifikküste ist ein Synonym für exklusive und vor allem sehr teure Oldtimer. An der am 6. August startenden Monterey Car Week, eines der grössten und renommiertesten Spektakel für Old-, Young- und Newtimer in den USA, werden an den Versteigerungen jedes Jahr Rekordpreise für rares Blech aufgerufen. Und da die Veranstaltung im vergangenen Jahr Corona zum Opfer fiel, gilt es dieses Jahr einiges nachzuholen.