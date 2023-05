Bezirksgericht Zürich: Für 2 Franken «Trinkgeld» gab es Zutritt zum Drogenraum

Kellner muss 30’000 Franken abliefern

«Ich bin da hineingerutscht», sagte der Beschuldigte am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vom Montag. Das Geld habe ihn gereizt: «Etwas mehr zu verdienen, war nicht schlecht.» Das Verfahren habe ihm aber zugesetzt, wie er sagte. Er will nun in Griechenland mit seinem Sohn einen Neustart wagen und in Athen ein Restaurant eröffnen. «Ich will meine Ruhe, das Ganze hat mir nur Kopfweh und Probleme gebracht.»