Welche Blumen du bereits im Herbst setzen solltest

Darauf musst du achten

Wer im Herbst schon für den Frühling pflanzt, muss einige Dinge beachten. So gibt es beispielsweise sichtbare Qualitätsunterschiede bei den Zwiebeln, wie Ziswiler sagt: «Gerade bei Tulpen sagt die Grösse der Zwiebeln etwas über die Qualität aus. Kleine Zwiebeln sind oft von minderer Qualität, was kleinere Tulpen zur Folge hat. Aber natürlich gibt es Ausnahmen, so sind zum Beispiel Wildtulpen zumeist kleiner als Schnitttulpen.» Am besten kaufst du Tulpenzwiebel, die offen oder in einem Netz verkauft werden. So kannst du sie auch auf weiche Stellen untersuchen, die auf Fäulnis hindeuten können. Eine gute Blumenzwiebel fühlt sich glatt, fest und trocken an.