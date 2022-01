Haus-Verlosung - Ehepaar verlost Traumvilla in der Toskana für 30 Franken

Jon und AnnMarie Nurse bezeichnen sich selbst als Philanthropen (unter Philanthropie versteht man ein menschenfreundliches Denken und Verhalten) und stellen das bereits zum dritten Mal unter Beweis: In den vergangenen zwei Jahren hat das Ehepaar bereits zwei Häuser in Italien verlost, der Wettbewerb für eine dritte Villa läuft noch bis am 22. Januar.