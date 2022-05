Deutliches Ja zum Velonetz: Für 40 Mio. Franken soll aus Luzern nun eine Velostadt werden

Ein Schritt, der dringend nötig scheint: Erst vor wenigen Tagen hatte der Interessenverband «Pro Velo Schweiz» den «Prix Velo» verliehen. Eine symbolische Auszeichnung, die alle fünf Jahre an die fahrradfreundlichste Stadt des Landes vergeben wird. Und auch diesmal war Luzern weit weg von einem Spitzenplatz (29 von 45). Das Problem kennt man in der Stadt schon lange, getan wurde bis anhin wenig. «Ich denke, Luzern hat eine etwas schwierige Topografie mit dem See, den Hügeln und den Stadtbauten», sagt Bruno Ruegge von «Pro Velo Luzern». Aber: «Man hat die Entwicklung der Velos auch einfach verschlafen.» Der Interessenverband der Fahrradfahrer hatte deshalb die Initiative «Luzerner Velonetz jetzt!» lanciert. Der Stadtrat kam nach neuen Erkenntnissen einer Machbarkeitsstudie mit einem Gegenvorschlag, den die Stadtluzerner am Sonntag mit 71,5 Prozent der Stimmen annahmen.