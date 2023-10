Haare von George Washington: Für 40'000 Franken gehören sie dir

Angenommen, du bist aktuell auf der Suche nach einem sehr besonderen Weihnachtsgeschenk für eine geschichts-besessene Person in deinem Freundeskreis und dein Budget für besagtes Geschenk beträgt mehr als 40’000 Franken – wir hätten da was für dich. Die Plattform «Moments in Time» hat sich auf den Verkauf von geschichtsträchtigen Briefen und original-unterschriebenen Stücken von grossen Persönlichkeiten spezialisiert.