Der 27-jährige Nati-Verteidiger Kevin Mbabu spielt künftig wohl in der Premier League. Gemäss Informationen von 20 Minuten sind sich Bundesligist Wolfsburg und der englische Aufsteiger Fulham bereits einig.

Kevin Mbabu : Für 5,5 Millionen Franken – Nati-Star vor Wechsel in die Premier League

1 / 4 Auf dem Sprung in die englische Premier League: Nati-Verteidiger Kevin Mbabu steht kurz vor einem Wechsel von Wolfsburg zum Londoner Traditionsclub FC Fulham. Pascal Muller/freshfocus Für Wolfsburg machte er insgesamt 82 Pflichtspiele, war zuletzt aber nicht mehr erste Wahl beim Tabellenzwölften der Bundesliga. freshfocus Für Mbabu ist es eine Rückkehr nach England: In jungen Jahren wechselte der heute 27-Jährige im Winter 2013 bereits zu Newscastle United. Konnte sich dort allerdings nicht durchsetzen. freshfocus

Darum gehts

82 Spiele absolvierte Kevin Mbabu für den Bundesliga-Club VfL Wolfsburg in den letzten drei Jahren. Seit Oktober vergangenen Jahres spielte die Rasta-Rakete, wie Mbabu sich selber nennt, aber nur noch ein Spiel über die vollen 90 Minuten – gegen Union Berlin am 5. März. Gemäss Informationen von 20 Minuten wird es wohl sein letztes Spiel für die Wölfe gewesen sein. Der Nati-Star hat bei Wolfsburg die Ansage erhalten, dass man nicht mehr auf ihn setzen werde, er steht kurz vor einem Wechsel in die englische Premier League.

Für den FC Fulham ist Mbabu der Wunschkandidat für die rechte Abwehrseite. Seit Wochen laufen die Drähte heiss zwischen London und Wolfsburg. Der Premier-League-Aufsteiger und der Bundesligist haben sich am Montag auf eine Ablösesumme von rund 5,5 Millionen Franken plus mögliche Bonuszahlungen geeinigt, wie 20 Minuten weiss. Nun werden noch letzte Details zwischen dem Londoner Club und Mbabu geklärt. Der Nati-Verteidiger pokert noch auf ein höheres Salär – Fulham will seine Offerte im Laufe dieser Woche verbessern. Beide Seiten sind zuversichtlich. Der Schweizer hätte noch für ein Jahr einen Vertrag gehabt bei Wolfsburg und hat aktuell einen Marktwert von rund neun Millionen Franken.

Bereits seine zweite Station in der Premier League

Der 27-Jährige will beim Londoner Traditionsclub möglichst viel Spielpraxis sammeln, um sich bei Nati-Trainer Murat Yakin für die Weltmeisterschaft in Katar zu empfehlen. Im WM-Kader wird er bestimmt sein, wenn er fit ist. Doch aktuell liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Silvan Widmer auf der Rechtsverteidiger-Postion – mit besseren Karten für Mainz-Profi Widmer zum heutigen Zeitpunkt.