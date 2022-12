Wahrsager Paul prophezeit für 62 Franken die Zukunft

Paul will nichts von mir wissen. Er arbeitet mit «Energien»: Wenn er ein Wort wie Beruf oder Freundschaften ausspreche, spüre er die Energie und könne so vorhersagen, wie sich mein Leben entwickelt.

Beatrice, hellsichtig, hilft bei allen Problemen. Carolyn redet über Liebe und Erfolg im 2023. Kartenleger Franz berät bei Prüfungsängsten , Gesundheitsfragen und Beziehungsproblemen : Dutzende Wahrsager werben in Zeitschriften-Inseraten für ihre Dienste. 20 Minuten macht den Test und ruft Medium Paul, Hellseher und Berater, sowie weitere Anbieter an (siehe Box).

Ich: Ich will wissen, was mir im 2023 bevorsteht beruflich, gesundheitlich und in Sachen Beziehungen.

Paul: Also Freundschaften, das ist gut, da bekomme ich eine gute Antwort. Und was sagten Sie noch, Geld? Respektive Beruf. Beim Beruf bekomme ich eine schwache Antwort. Suchen Sie eine Stelle?

Ich korrigiere Paul nicht, sondern versuche, Struktur in das Gespräch zu bringen. Paul hüpft von einem Thema zum nächsten, holt weit aus und verliert oft die Anfangsfrage. Manchmal widerspricht er sich. Manchmal redet er in Prozenten: Er sehe nur 30 Prozent, heisst: schwache Antwort, heisst: schlechte Aussichten.

Am Schluss erzählt Paul auf Nachfrage, dass er ursprünglich Elektroingenieur sei und sich schon seit über 40 Jahren als Hellseher und Medium betätige. Die letzten fünf Jahre seien mager gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass Paul die Kundschaft wegstirbt: Er kommt sehr altmodisch daher, gibt in seinem Inserat auch die Fax-Nummer an. Das Gespräch mit Paul hat rund 25 Minuten gedauert, was 62.50 Franken kostet.