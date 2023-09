Bob Ross: Erstes TV-Gemälde steht für 9 Millionen zum Verkauf

1 / 3 Dieses Bild malte Bob Ross in der ersten Folge seiner TV-Serie «The Joy of Painting». Modern Artifacts Das Bild mit seiner Signatur wird 40 Jahre nach seiner Entstehung zum Verkauf angeboten. Modern Artifacts Von 1983 bis 1994 malte er Hunderte von Bildern und die Videos inspirieren bis heute Zuschauerinnen und Zuschauer dazu, Landschaftsbilder zu malen. Youtube

Darum gehts Von 1983 bis 1994 malte Bob Ross in seiner TV-Serie «The Joy of Painting» Hunderte Bilder.

Seine Malanleitungen inspirierten viele Zuschauer und Zuschauerinnen, die Bilder nachzumalen.

Das erste Bild aus der Serie wird jetzt für fast neun Millionen Franken zum Kauf angeboten.

Eine Galerie im US-Bundesstaat Minnesota bietet das erste Gemälde, das der Künstler Bob Ross in seinem TV-Malkurs «The Joy of Painting» angefertigt hat, für knapp zehn Millionen Dollar (fast neun Millionen Franken) zum Kauf an. «Die Galerie nimmt alle Angebote ernst, aber hat beim Verkauf keine Eile», sagte Ryan Nelson, Besitzer der Galerie Modern Artifact in Minneapolis, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Das Ölgemälde «A Walk in the Woods» entstand 1983 in der ersten Episode der Malshow. Danach kaufte es Medienberichten zufolge eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des TV-Senders für eine nicht genannte Summe und hatte es fast 40 Jahre lang in ihrem Haus hängen, bevor sie sich zum Verkauf an die Galerie wandte.

Der 1942 in Florida geborene Ross hatte in seiner Sendung «The Joy of Painting» jahrelang mit sanfter Stimme die Freuden des Malens weitergegeben – und so weltweit Millionen Fans begeistert. Bei seinem Tod 1995 hinterliess Ross rund 30’000 Bilder, in denen Kritiker allerdings eher Kitsch als hohe Kunst sehen. «The Joy of Painting» läuft bis heute nachts bei ARD-alpha und Youtube-Videos der Folgen haben Millionen Aufrufe.

