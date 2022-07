Ricardo und Co.: Für 9900 Franken – Indoor-Hanfanlage steht online zum Verkauf 

Lampen, Pflanzentöpfe, Tische – samt Bewässerungs-, Abluftsystem und Trockenraum: Auf Ricardo.ch und Tutti.ch wird derzeit eine komplette Indoor-Hanfanlage für eine 300 Quadratmeter grosse Fläche verkauft. Das Startgebot liegt bei 9900 Franken, der Sofort-Kaufpreis bei 25’000 Franken. Eine Besichtigung in Effretikon ZH sei gerne möglich, schreibt der Verkäufer in seiner Annonce. Gleichzeitig wird betont, dass nur «seriöse und zahlungskräftige Interessenten» gewünscht seien.

Gesunkene Preise für CBD-Hanf

Das Inserat wolle er so lange online lassen, bis das Material verkauft oder die Räumlichkeiten neu vermietet werden, so Lässer. Diese seien bereits ausgeschrieben. «Wer CBD anbauen möchte, kann den Raum aber so, wie er ist, gleich dazumieten.»