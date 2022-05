Preis-Explosion: Für all diese Produkte musst du jetzt viel mehr Geld hinblättern

Welche Produkte sich in der Schweiz wie stark verteuert haben, siehst du in der Bildergalerie.

Die Inflation zieht in der Schweiz also an und der Schweizer Franken verliert an Wert. Ist die Inflationsrate hoch, sinkt die Kaufkraft: Wer für 100 Franken einkaufen geht, erhält für sein Geld weniger als vor der Teuerung. Eine zu hohe Inflation kann zu einer gefährlichen Preisspirale führen (siehe Box).

Schweiz steht trotzdem gut da

Mit einer Teuerung von 2,5 Prozent steht die Schweiz trotzdem gut da. In den USA liegt sie mit 8,3 Prozent gerade so hoch wie noch nie, im Euroraum beträgt sie durchschnittlich 7,5 Prozent. In Deutschland ist die Inflation auf 7,4 Prozent hochgeschnellt, in den Niederlanden auf 9,6 Prozent, in Tschechien auf 14,2 Prozent und in Estland auf 19 Prozent, wie Zahlen der Statistikämter zeigen.