Unfallserie auf Autobahn

«Für alle endete der Abend auf dem Schrottplatz»

Im Kanton Zug ist es auf den Autobahnen am Sonntagabend gleich zu drei Schleuderunfällen gekommen. Zwei Personen wurden verletzt, vier Autos haben Totalschaden.

Der erste Unfall am Sonntagabend in Zug: Nachdem ein Auto nach einem Spurwechsel ins Schleudern geriet und in die Mittelleitplanke prallte, gab es einen Auffahrunfall mit einem zweiten Auto. Dieses hob ab und landete auf dem Dach.

Der Auftakt in die Unfallserie bildete kurz vor 21.15 Uhr ein Unfall auf der Autobahn A4 zwischen der Verzweigung Rütihof und Lindencham in Fahrtrichtung Zug: Ein 31-jähriger Fahrzeuglenker kam beim Spurwechsel ins Schleudern, prallte in die Mittelleitplanke, drehte sich um die eigene Achse und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Ein nachfolgender, 54-jähriger Fahrzeuglenker, bemerkte den Unfall zu spät und prallte in hoher Geschwindigkeit in das stehende Auto, teilte die Zuger Polizei am Montag mit. Sein Fahrzeug wurde abgehoben, überschlug sich und landete auf dem Dach. Der 54-jährige Lenker sowie die 27-jährige Beifahrerin des anderen Autos wurden leicht verletzt und zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. An den beiden Autos entstand Totalschaden.