«Auf kleiner Flamme sterben»: Für Ausbruch bestraft? Schweizer IS-Jihadisten klagen in Haft über Folter

Rückführungen

«Die Schweiz muss wohl das Dossier neu anschauen»

Angehörige der inhaftierten ausländischen IS-Kämpfer harren seit 2018 zu Tausenden in kurdischen Lagern aus. Auch Selma S., die Ehefrau von Aidan B., die mit ihrer Tochter in Camp Roj lebt. Der Bundesrat würde die Sechsjährige ohne die Mutter in die Schweiz zurückholen – was durchs Band zunehmend kritisiert wird.