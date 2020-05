Liebesbeweis

Für Behrami ist Gut seine «Inspirationsquelle»

Valon Behrami bereitet sich in Udine zusammen mit Lara auf die Zeit nach Corona vor. Seine Frau ist der grosse Rückhalt des Fussballers.

Der Fussballer lobt die Skifahrerin in einem Interview in den höchsten Tönen.

Er kann nicht Fussball spielen, sie nicht Skifahren. Das Schweizer Sport-Traumpaar Valon Behrami und Lara Gut-Behrami hält sich in der Corona-bedingten Auszeit an seinem Wohnort Udine in Italien fit.