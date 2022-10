Ukraine-Krieg: Verschwörungstheorie von Propaganda-Chef – Ukrainer wollen Putin Geburtstag «verderben»

Wladimir Solowjow (links) sagte im russischen Staatsfernsehen, die ukrainischen Truppen würden ihre Gegenoffensive absichtlich so legen, dass sie auf den 70. Geburtstag von Putin falle.

Die deutsche «Bild»-Zeitung bezeichnet den 58-Jährigen als eine «Art Chef-TV-Propagandist für Putin». Der Moderator des russischen Staatsfernsehens, Wladimir Solowjow, verwunderte kürzlich mit wirren Aussagen. Solowjow sagte in einer TV-Sendung, die Ukrainer würden ihre Gegenoffensive in der Ostukraine mit Absicht so auslegen, dass sie damit dem russischen Präsidenten den runden Geburtstag verderben würden.