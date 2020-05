St. Gallen

Für das Auto nahm er ihren Tod in Kauf

Weil sie dem Beschuldigten das Auto nicht geben wollte, musste eine Frau beinahe sterben. Nun muss sich der Angreifer vor dem Kreisgericht St. Gallen verantworten.

Der Beschuldigte wollte das Auto mitnehmen, sie wollte es ihm aber nicht geben. Die Diskussion verlagerte sich schliesslich in die Garage des Einfamilienhauses. Dort weigerte sich die Frau laut Anklage erneut, das Fahrzeug herauszugeben. Da habe der Beschuldigte sich gebückt, in die mitgebrachte Einkaufstasche gegriffen und ein Rüstmesser hervorgeholt.

«Ihm war jedes Mittel recht»

Wie es in der Anklageschrift weiter heisst, führte er in der Folge mit der rechten Hand eine Stich-/Schnittbewegung gegen ihre Kehle aus. Er traf sie am Kinn. Obwohl sie zurückwich und sich von ihm entfernen wollte, stach er erneut mit dem Messer zweimal auf sie ein. Dieses Mal traf er sie an Schulter und Schlüsselbein. Schliesslich konnte sie sich im Wohnhaus in Sicherheit bringen. Der Beschuldigte flüchtete mit einem Auto, das in der Garage stand. Allerdings nicht mit dem Toyota, um dem es im Streit ging.