Wiederaufbau nach verheerendem Brand : Für das Dachgebälk der Notre-Dame müssen 2000 Eichen fallen

Zwei Jahre nach dem Grossbrand in der Pariser Notre-Dame geht der Wiederaufbau schleppend voran – doch er soll perfekt werden: Derzeit werden in ganz Frankreich Eichen nur für den Dachstock gesucht und gefällt.

Zwei Jahre nach dem Grossbrand in der Pariser Kathedrale Notre-Dame am 15. April gestalten sich die Arbeiten mühsam. Durch die Corona-Krise hat sich der Wiederaufbau verzögert. Klar ist: Für Besucher wird das mehr als 850 Jahre alte Gotteshaus noch jahrelang geschlossen bleiben. Präsident Macron hat eine Wiedereröffnung bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 versprochen. Wegen der Bauverzögerungen in der Corona-Pandemie scheint dies aber unwahrscheinlich.