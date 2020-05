Jungfuchs tödlich verletzt

«Für das Füchslein gab es keine Rettung mehr»

Im Zoo Johns kleine Farm musste ein junger Fuchs eingeschläfert werden. Er verletzte sich im Spiel mit seinen Artgenossen derart fest, dass es für ihn keine Rettung mehr gab.

Auf Johns kleiner Farm, einem kleinen Zoo im Berner Seeland, finden Findeltiere regelmässig ein neues Zuhause. So auch ein Jungfuchs, der kürzlich von seiner Mutter verlassen wurde. Leider musste der kleine Fuchs am Dienstag eingeschläfert werden: «Der Jungfuchs wurde von seinen Artgenossen im Zoo derart stark verletzt, dass es für ihn keine Rettung mehr gab», sagt Renato Anneler, der für die Öffentlichkeitsarbeit im Zoo zuständig ist.

Der kleine Fuchs wurde im Spiel mit anderen Jungfüchsen derart unglücklich verletzt, dass seine Hinterhand gelähmt war. «Der Tierarzt untersuchte das Füchslein, konnte aber nichts mehr für das Tier tun», so Anneler. In Absprache mit dem Tierarzt wurde dann die Euthanasie erwogen und schliesslich die schwere Entscheidung getroffen. Schon vor diesem Vorfall war das neue Füchslein von seinen Artgenossen im Spiel verletzt worden: «Damals ging es noch glimpflich aus», so Anneler.