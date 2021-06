Kunst für den Klimaschutz - «Für das Geld hätte man die Fassade isolieren können»

Das 21 Meter hohe Kunstwerk soll auf den Klimaschutz aufmerksam machen und ist damit das erste seiner Art in Schweiz.

In Luzern kann jetzt dieses Wandbild bestaunt werden.

In einer Community auf Facebook gibt das Graffiti der Tessiner Street-Art-Künstler «Nevercrew» zu reden.

Jetzt kann in Luzern das erste Schweizer Wandbild, das auf den Klimaschutz aufmerksam macht, bestaunt werden.

Während sechs Tagen haben die Tessiner Street-Art-Künstler «Nevercrew» daran gearbeitet. Das erste Street-Art-Wandbild der Schweiz, das auf den Klimaschutz aufmerksam macht, kann jetzt am Kauffmannweg 9, beim «Hello Welcome», bestaunt werden, teilt die Stadt Luzern mit. Das 21 Meter hohe Kunstwerk stellt aus Sicht der Stadt Luzern eine Aufwertung für das ganze Areal dar. Und entspreche zudem der politischen Forderung, die Kunstform Street-Art zu fördern.

Klimawandel, eine der grössten Herausforderung für Luzern

«Einmal etwas Schönes, und wieder nicht recht»

In einer Luzerner Facebook-Community ist man gespalteter Meinung, was das Kunstwerk und den Klimaschutz betrifft. So schreibt jemand: «Es wird schön, doch für das Geld hätte man die Fassade isolieren können und hätte somit wirklich einen Beitrag zum Energiesparen getätigt». Jemand anderes meint: «Einmal etwas Schönes, und wieder nicht recht.» Worauf ein weiterer User entgegnet: «Einem jeden Recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann».