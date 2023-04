Zürich: Für das todkranke Büsi kam jede Hilfe zu spät – wer hat es ausgesetzt?

In völlig verwahrlostem Zustand wurde die junge Katze im Aussenbereich des Tierheimes gefunden.

Das verängstigte Kätzchen musste darauf gleich in das Tierspital eingeliefert werden.

Mager, verschnupft, mit verklebten und tränenunterlaufenen Augen sowie mit Parasiten übersät wurde am Samstag eine junge Katze gefunden. Das Tier wurde im Aussenbereich, wo sich die Gehege für Meerschweinchen und Kaninchen befinden, deponiert. Eine Mitarbeiterin fand neben einer leeren Holzbox, die mit einem rosa Tuch abgedeckt war, das verstörte Büsi.

Bei dem ausgesetzten Kätzchen handelt es sich um eine junge Schildpatt-Katze, die vom Tierpflegeteam Aelia getauft wurde. Wie das Tierheim berichtet, konnte sich Aelia kaum aufrecht halten und nur torkelnd vorwärtsbewegen. Aufgrund des kritischen Allgemeinzustandes musste sie direkt in das Tierspital gebracht werden.

Frühzeitige Diagnose hätte helfen können

Nach zwei Tagen auf der Intensivstation musste Aelia allerdings eingeschläfert werden. Ihr Zustand habe sich in dieser Zeit derart verschlechtert, dass sogar die Intensivmedizin keine Wirkung mehr zeigte. Es wird vermutet, dass die Katze an feliner infektiöser Peritonitis – einer Viruserkrankung – litt. Da sich diese oft durch unspezifische Symptome zeigt, verläuft sie oft tödlich. Nur bei einer frühzeitigen Diagnose hätte man Aelia helfen können, doch dafür war es leider zu spät.

Der traurige Fall bestürzte das Tierheim und in einem Weckruf versuchen sie, die Bevölkerung für die Verantwortung gegenüber den Tieren zu sensibilisieren. «Wer Haustiere hält, trägt die Verantwortung für empfindungsfähige Lebewesen», sagt Nadja Brodmann, Geschäftsleiterin des Zürcher Tierschutzes. Dazu gehöre auch, regelmässig den Gesundheitszustand der Haustiere zu kontrollieren. «Denn wer spät oder gar nicht reagiert, riskiert, das Tier zu verlieren, und macht sich damit mitschuldig an dessen Schmerzen und Leiden – so wie bei Aelia.»