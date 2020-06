Video-Reporter

Für dein Video gibts bis zu 1000 Franken

Du hast etwas Spektakuläres aufgenommen und willst es mit anderen Usern teilen? Dann werde jetzt Video-Reporter. Es lohnt sich!

Was ist ein gutes Leser-Video?

Ihr seid oft als erste dort, wos brennt

Ihr bekommt direkt mit, wenn das Wetter verrückt spielt

Ihr merkt sofort, wenn sich jemand daneben benimmt

Ihr habt die unglaublichsten Begegnungen

Und ihr habt ein super Gespür für die vermeintlich kleinen Dinge des Lebens, die uns einfach staunen lassen

So lädst du Videos hoch

Am einfachsten geht es über die 20-Minuten-App. Einfach unten rechts auf das Kamera-Symbol tippen und News anwählen. Wenn du bereits in der App bist, kannst du sie auch direkt über diesen Link hochladen.Du kannst uns die Videos auch via Whatsapp auf 076 420 20 20 oder per Email auf redaktion@20minuten.ch schicken.