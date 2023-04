Winterthur: Armer kleiner Tropf – Biber steckt am Dienstag in Töss Kanal fest

Ein gestrandeter Biber wurde am Dienstagnachmittag aus dem Töss-Kanal gerettet. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Dienstagnachmittag wurde ein junger Biber aus dem Töss-Kanal befreit.

Drei Stunden hat der Einsatz gedauert, bis das junge Tier in der Wildnis freigelassen werden konnte.

Vor Ort waren die Stadtpolizei Winterthur, die Feuerwehr Schutz & Intervention (SIW) und der zuständige Wildhüter.

Polizeieinsatz mal anders: Am Dienstagnachmittag musste ein gestrandeter Biber aus der Töss gerettet werden. Zusammen mit der Feuerwehr Schutz & Intervention Winterthur (SIW) und einem Wildhüter konnte das Tier nach drei Stunden aus dem Kanal befreit werden. Wie uns ein News-Scout berichtete, war die Rettungsaktion alles andere als einfach.

«Ich habe von anderen Menschen mitbekommen, dass der Biber schon seit Montag im Kanal sei», erzählte ein 38-jähriger News-Scout. Nachdem die Passantinnen und Passanten das Tier entdeckt hatten, meldeten sie den Fall bei der Biberfachstelle des Kanton Zürichs, welche sie an den zuständigen Wildhüter vermittelte. Am Dienstag gegen Mittag habe der News-Scout den Biber zum ersten Mal gesehen. «Ich habe noch nie einen Biber gesehen. Es war pures Glück.»



1 / 2 Der junge Biber musste am Dienstagnachmittag aus dem Töss-Kanal gerettet werden. 20min/News-Scout «Drei Stunden später konnte der junge Biber vom Jagdaufseher in die Wildnis freigelassen werden», so die Stadtpolizei Winterthur. 20min/News-Scout

Polizei musste Feuerwehr zur Hilfe holen

Der 38-Jährige habe daraufhin ein Video aufgenommen, auf dem der junge Biber zu sehen ist. «Der Biber wirkte auf mich relativ entspannt», so der News-Scout weiter. Erst als die Stadtpolizei Winterthur versuchte, den Biber aus dem Auffangbecken zu befreien, sei das Tier nervös geworden. «Wahrscheinlich hat der Biber Angst bekommen», vermutet der 38-Jährige.

Wie Noëlle Fivaz, Mediensprecherin der Stadtpolizei Winterthur berichtet, sei die Polizei bei dem Rettungseinsatz äusserst vorsichtig vorgegangen. Gegen den frühen Dienstagnachmittag wurde das Tier im Auffangbecken des Steigbachs des Töss-Kanals lokalisiert. «Zuerst hat die Polizei von aussen mit einem Netz versucht, den Biber einzufangen, was aber nicht funktioniert hat», so Fivaz.

Daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt und mit speziell hochsitzenden sowie wasserdichten Gummistiefeln selbst in den Kanal gestiegen. «Drei Stunden später konnte der junge Biber vom Jagdaufseher in die Wildnis freigelassen werden», so Fivaz.

Drei Biber in Winterthur unterwegs

Wie der Biber genau in den Töss-Kanal gelangte, konnte nicht geklärt werden. «Wir vermuten, dass der Biber bei Hochwasser in den Kanal ging und so weit schwamm, bis der Kanal zu tief war», so Fivaz. Hauptsache sei jedoch, dass der kleine Ausreisser unverletzt in der Wildnis wieder freigelassen werden konnte.

Bisher mussten keine anderen Biber aus dem Töss-Kanal gerettet werden. «Bei dem gestrigen Einsatz handelt es sich um einen Einzelfall», so Fivaz. Wie die Winterthurer Zeitung letzte Woche schrieb, wurden Biberspuren in der Nähe des Rieterareals gesichtet. Caroline Nienhuis von der Biberfachstelle des Kantons Zürich sagt gegenüber der Winterthurer Zeitung: «Aktuell haben wir Kenntnis von drei Biberrevieren in Winterthur.» Ob es sich bei den Biberspuren um den gleichen Biber wie im Töss-Kanal handle, sei unklar.