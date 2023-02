Arosa GR: «Für den Besitzer ist der Erhalt des Hauses eine Herzensangelegenheit»

Normalerweise würde man ein solches Gebäude abreissen, um einen Neubau zu starten. Doch einem Mann in Arosa GR liegt sein 100-jähriges Holzhaus derart am Herzen, dass er einen spektakulären Umbau in die Wege leitet. Passanten im Dorf staunen.

Augenschein von der Konstruktion in Arosa GR. Vincent Vogler/Melchior Kall

Darum geht Eine spezielle Baustelle in Arosa GR sorgt für Staunen bei Passanten.

Ein altes Holzhaus «schwebt» rund zehn Meter über dem Boden.

Eine kostspielige Angelegenheit für den Besitzer.

Dieser nimmt dies jedoch in Kauf, um sein Haus nicht abreissen zu müssen.

Das Dorf ist glücklich über den Erhalt des 100 Jahre alten Gebäudes.

Es ist ein imposanter Anblick für die Passanten, welche, meist mit Skiern oder Snowboard in der Hand, daran vorbeilaufen: ein altes Holzhaus in Arosa GR, das, wie es scheint, rund zehn Meter über dem Boden schwebt. Ein News-Scout schickt 20 Minuten einen Schnappschuss davon und schreibt: «So etwas habe ich noch nie gesehen.» Er ist nicht der Einzige, der die Baustelle staunend beobachtet hat: «Es sieht wirklich sehr speziell aus», sagen mehrere Passanten am Samstag vor Ort gegenüber 20 Minuten.

Doch nicht nur für schaulustige Menschen ist die Baustelle ein Zückerchen fürs Auge. Auch Gian Reto Meier, Geschäftsführer der Brunold AG, die den Bauauftrag erhielt, betont, dass es sich um kein 08/15-Projekt handelt. «Aus finanzieller Sicht ist dieses Projekt eigentlich eine schlechte Lösung», sagt er. Grund sei die aufwendige Vorgehensweise: «Zuerst musste man dem Haus mit Stahlträgern ein neues Fundament geben und dann das alte Fundament und den Hang, auf dem das Gebäude stand, entfernen.» Zwischen 150’000 und 200’000 Franken kosten den Besitzer diese Arbeiten bisher. Laut Meier sei das Ziel nun, Garagenplätze sowie verschiedene Mehrzweckräume unter das Haus zu bauen.

Haus steht nicht unter Denkmalschutz

«Normalerweise reisst man bei einem solchen Projekt den Altbau ab und baut ein neues Gebäude an den alten Platz», so Meier. Dies lohne sich finanziell doppelt, denn neben den Kosten, die der bisherige Prozess verursacht hat, kämen nun weitere hinzu, da das bestehende Haus im Weg stehe und die weiteren Bauten verkompliziere und aufwendiger mache. Meier geht jedoch davon aus, dass der Erhalt des Hauses eine Herzensangelegenheit für den Besitzer ist. Rund 100 Jahre alt soll das Holzhaus schon sein.

Pascal Forster, Architekt und Bauherrenvertreter des Projekts, bestätigt auf Anfrage, dass es dem Besitzer wichtig gewesen sei, das Holzhaus zu erhalten. Unter Denkmalschutz, wie einige 20-Minuten-Leser vermuten, stehe das Gebäude nicht. «Grund für die aufwendigen Arbeiten ist allein, dass das Haus einen emotionalen Wert für den Besitzer hat.»

«Verrückt, so einen Aufwand für eine alte Hütte zu betreiben»

Ein Augenschein in Arosa zeigt: Die Bewohner des Dorfes sind glücklich, dass das Anwesen nicht abgerissen wird. So sagt eine Mitarbeiterin der anliegenden Skischule beispielsweise: «Man muss nicht immer alles Alte zerstören und Neubauten hochziehen.» Auch Stefan (40), der eine Ferienwohnung in Arosa besitzt, freut sich über den Erhalt des Gebäudes: «Es ist schön, dass in alte Bauten investiert wird. Es wäre wirklich brutal gewesen, wenn man hier ein graues Betongebäude hingestellt hätte.» Dies hätte schlichtweg nicht in die Umgebung gepasst.

Dieser Meinung ist auch ein Nachbar. Aber: «Es gibt hier auch kritische Stimmen, die sagen, dass es sinnvoller gewesen wäre, ein neues Objekt zu bauen, da dies um einiges günstiger gewesen wäre», erklärt er. Diese Meinungen würden aber meistens Menschen vertreten, die nicht in Arosa wohnhaft sind. Und tatsächlich merkt eine Zürcher Passantin vor dem Gebäude an: «Verrückt, dass man so einen Aufwand für so eine alte Hütte betreibt.»

Wie Gian Reto Meier von der Brunold AG sagt, sei das Gebäude zurzeit nicht bewohnt, da alle Zuläufe, wie beispielsweise Wasser und Strom, getrennt sind. Man rechne damit, dass der Bau Ende des Jahres abgeschlossen werden kann.

