Zwölf eingereichte Kurzfilme musste eine Fachjury und das Publikum bewerten. Wie Pro Natura Graubünden in einer Mitteilung schreibt, zeigten die Kurzfilme der Jugendlichen, auf welch unterschiedliche Weise Natur erlebt werden kann. Josia Orlik, der Projektleiter von Pro Nataura Graubünden, zeigt sich in der «Südostschweiz» zufrieden mit der Premiere von «Klappe, fertig, los!». Er sagt: «Der Sinn war, mit Jugendlichen rauszugehen und ein Blick in die Natur zu werfen.»

Das machte auch Iris Nüesch mit ihrer 6. Klasse aus Schiers. Die Lehrerin erzählt gegenüber 20 Minuten: «Wir gingen im September 2019, kurz nachdem das Projekt lanciert wurde, eine Nacht zelten. Es war eine kalte Nacht, wir bibberten und schlotterten, aber trotzdem war es schön.» Die Schüler haben an zwei Tagen in kleinen Gruppen am Stelersee die Aufnahmen für ihre Filme gemacht. «Eine Gruppe hatte die Idee, die Natur aus der Perspektive von Legofiguren zu zeigen. Das fand ich eine lässige Idee», so Nüesch. Offenbar teilte auch die Jury und das Publikum diese Meinung. Denn das Video mit den Lego-Figuren belegte im Wettbewerb den zweiten Platz.