Vorsorge – «Für den Herbst müssen wir die nötigen Spitalbetten haben»

Per Donnerstag, 17. Februar, wurden in der Schweiz fast alle Covid-Schutzmassnahmen aufgehoben. Dänemark hat Ende Januar ebenfalls die Massnahmen aufgehoben. Danach stiegen die Todeszahlen wieder.

Haben Sie einen Plan B? Die Frage kam auf, als der Bundesrat am Mittwochnachmittag die Aufhebung fast aller Massnahmen per sofort verkündete. Nur noch Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Heimen und Spitälern sowie die fünftägige Isolationspflicht bei einer Covid-Infektion bleiben noch bis Ende März. Was, wenn es doch eine neuerliche Welle gibt? In anderen Ländern ist das teilweise der Fall. So hat Dänemark vor einigen Wochen das Ende aller Massnahmen verkündet. Nun hat sich der 7-Tages-Schnitt der Corona-Todesfälle bis Mitte Februar fast verdoppelt.