Betrugsfall in Ittigen BE : Für den kaputten Schmuck gab er ihr Geld – mit der Königskette haute er ab

«Auf einmal stand er hinter mir»

Also holte B. eine alte, kaputte Uhr. «Der Betrüger meinte, die Uhr sei 150 Franken wert, weil es eine gute Marke sei», so die Rentnerin weiter. B. zufolge sprach der Mann Berndeutsch. Die Frau aus Ittigen bat ihn in die Küche. «Dann ging ich ins Schlafzimmer, um diverse Schmuckstücke zu holen, da stand er auf einmal hinter mir.» Das ging der Rentnerin zu weit – sie schickte den Mann aus dem Zimmer.