1 / 4 Dieses Bild ging viral: Der fünfjährige Murtaza Ahmadi im Plastik-Messi-Trikot. Foto: Twitter Der afghanische Junge bekam die Chance, sein Idol in Doha zu treffen. Foto: Reuters Als er nach Hause zurückkehrte, meinten viele, seine Familie habe Geld von Messi bekommen. Dem war aber nicht so. Foto: Reuters

Darum gehts Murtaza Ahmadi wurde wegen eines Messi-Plastik-Trikots berühmt.

Der grosse Messi-Fan traf sein Idol einige Monate später.

Geld bekam die arme Familie des Jungen nie, obwohl das die Taliban meinten.

Weil sie bedroht wurde, floh Murtazas Familie nach Kabul.

Mittlerweile ist sie wieder in die Heimat zurückgekehrt.

«Little Messi» wurde Murtaza Ahmadi genannt, 2016, als ein Foto des fünfjährigen Afghanen viral ging. Darauf abgebildet: Der kleine Junge in einem Trikot seines Idols, des Superstars Lionel Messi. Nur: Es war kein richtiges Shirt, sondern eine hellblaue Plastiktüte, auf die sein Bruder «Messi» geschrieben hatte. Das, weil die Familie kein Geld für ein richtiges Trikot hatte.

Der Argentinier bekam aber Wind von der Geschichte, so konnte Murtaza einige Monate später sein Idol in Doha treffen. Zwar war das ein riesiges Erlebnis für den Jungen, doch seine Familie konnte von dem Treffen nicht profitieren – im Gegenteil. Die Familie musste wegen des Kriegs gegen die Taliban aus ihrer Heimatprovinz Dschaghori nach Kabul fliehen. «Wir bekamen Anrufe von irgendwelchen Typen aus dem Ort, die uns drohten: Ihr seid jetzt reich, gebt uns das Geld, das ihr von Messi bekommen habt oder wir holen uns euren Sohn», erzählte die Mutter. Geld hatten sie jedoch vom Argentinier nie bekommen – nur einen Ball und ein Trikot. Murtuzas Vater hatte sich erhofft, dass Messi ihm und seiner Familie helfen könnte, in einem anderen Land Asyl zu bekommen. Die Familie hatte bereits einmal Asyl beantragt, in Pakistan, doch dieses wurde wegen fehlenden Geldes nicht genehmigt.

Murtaza wurde nicht glücklich

In Kabul kam Murtaza bei seinem Onkel unter. Kürzlich hatte «Bleacher Report» ein Video veröffentlicht, das Einblick in das abenteuerliche Leben Murtazas gibt. Darin wird auch beschrieben, wie der mittlerweile Neunjährige in Kabul lebte. Dort traute er sich nicht auf die Strasse, spielt nur zuhause Fussball – auch wegen der Angriffe der Taliban.