Utzenstorf: Mysteriöse Schaumbildung in der Emme

1 / 3 Auf der Emme in Utzenstorf fiel einer Spaziergängerin diese mysteriöse Schaumbildung auf. privat Die Bau- und Verkehrsdirektion BVD des Kantons Bern bestätigt, dass es sich um eine natürliche Schaumbildung handelt. privat Wie du den Unterschied zwischen natürlichen und menschengemachten Schaum erkennst, liest du unten. privat

Darum gehts Auf der Emme in Utzenstorf fiel einer Spaziergängerin eine mysteriöse Schaumbildung auf.

In der Diskussion unter dem Facebook-Post werden diverse Ursachen geäussert.

Die Bau- und Verkehrsdirektion BVD des Kantons Bern bestätigt, dass es sich um eine natürliche Schaumbildung handelt.

Wie du den Unterschied zwischen natürlichen und menschengemachten Schaum erkennst, liest du unten.

Weiss-brauner Schaum, der wie Blumenkohl aussieht: Eine Spaziergängerin fand auf der Emme in Utzenstorf eine mysteriöse Schaumbildung. Unter ihrem Post auf Facebook wird über die Ursache diskutiert. Ein User schreibt: «Das könnte ganz gut Blütenstaub sein.» Ein anderer meint: «Schaum auf Bächen und Seen bildet sich immer dann, wenn das Wasser viel organisches Material wie Holz oder Laub mitträgt und sich dieses zersetzt.»

Was würdest du bei einem solchen Fund machen? Es direkt der Polizei melden. Das Umweltamt anrufen. Meine Eltern anrufen. Erstmal ins frische Badewasser springen. Ruhe bewahren und nach Hause gehen.

Diese Erklärung stimmt: Das Amt für Wasser und Abfall, Betriebe und Abfall / Industrie, Gewerbe und Tankanlagen schickte auf Anfrage von 20 Minuten eine Fachperson vor Ort. Dieser konnte nach einer kurzen Kontrolle bestätigen, dass es sich um natürlichen Schaum handelt, «welcher sich im Widerwasser ansammelt und sich, wie in Ihrem Bild sichtbar, zu Schaumkronen auftürmen kann.»

Mysteriöse Schaumbildung? Der Frühling kommt!

In einem Merkblatt des Gewässer- und Bodenschutzlabors heisst es: Natürlicher Schaum auf Gewässern bilde sich aus Stoffen, die in der Umwelt vorkommen. Beim Abbau von abgestorbenem, organischem Material wie zum Beispiel Laub, Blätter, Algen, tote Insekten und so weiter entstehen Substanzen, die teils oberflächenaktiv sind und ähnlich wie Seife oder Waschmittel wirken. Auch Wasserpflanzen, Algen und natürlich vorkommende Eiweisse und sogenannte Huminstoffe können Schaum entstehen lassen.

Im Frühjahr entstehen in den ersten Wärmephasen hin und wieder Schaumkronen auf Gewässern, weil die Schneeschmelze grosse Mengen an organischem Material freisetzen kann, die sich über den Winter angesammelt haben.

Wie unterscheide ich natürlichen von menschengemachten Schaum?

Natürlicher Schaum «findet sich über mehrere Kilometer verteilt immer wieder, oft konzentriert er sich an strömungsberuhigten Stellen wie Wider», schreibt das Gewässer- und Bodenschutzlabor. Er ist gewöhnlich weisslich, und manchmal, wie auf der Emme zu sehen, leicht gelblich bis braun. Das kann durch abgetragene Erde, Pflanzenüberreste, Pollen und Insektenteilen verursacht werden. Er riecht zudem oft nach Erde oder etwas nach Fisch, das kann von den Algen im Wasser kommen. «Schaum aus dem Abbau von organischem Material zerfällt in einer Probenflasche und lässt sich auch durch Schütteln kaum wieder herstellen», so das Merkblatt.

Wenn eine starke Schaumbildung ohne einen vorhergehenden Starkregen oder eine andere natürliche Ursache wie die Schneeschmelze oder nach herbstlichem Laubfall entsteht, ist das ein guter Indikator für ein menschengemachtes Problem. «Der vom Menschen verursachte Schaum beginnt meist an einem bestimmten Punkt», so Merkblatt, zum Beispiel am Ende einer Röhre. Laut Gewässer- und Bodenschutzlabor erscheinen die Schaumblasen zudem bei Licht «regenbogenfarbig». Auch der Geruch nach Waschmittel oder Parfüm ist ein eindeutiger Indikator für eine Wasserverschmutzung. Zwar zerfällt künstlicher Schaum auch schnell, aber beim Schütteln in einer Flasche sollte er sich wieder herstellen.

1 / 1 Hier siehst du von Menschen verursachten Schaum: Das Amt für Wald und Natur und die Kantonspolizei wurden vergangenen Oktober aufgrund einer Wasserverschmutzung im Crausa-Bach und Schiffenensee gerufen. Der Wildhüter fand damals 180 tote Fische. Staat Freiburg

Eine Laboruntersuchung ist der beste Weg, um die Herkunft des Schaums festzustellen. Beim Fund eines ungewöhnlichen Schaums soll die Verschmutzung unter der 117 der Polizei gemeldet werden. Ein genauer Standort und Fotobeweise können bei der Untersuchung helfen.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.