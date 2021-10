Basler Weihnachtsmarkt - Für den schönsten Weihnachtsmarkt Europas brauchst du kein Zertifikat

In der ganzen Stadt St. Gallen sind solche Sterne aufgehängt. Den Weihnachtsmarkt findest du gleich beim Marktplatz in St. Gallen.

Auch im nahen Ausland hat es schöne Weihnachtsmärkte, zum Beispiel der in Bregenz direkt am See.

Den schönsten Weihnachtsmarkt von ganz Europa findest du in Basel, so heisst es.

Weihnachtsmarkt Basel

Laut dem Online-Portal europeanbestdestinations.com gilt der Basler Weihnachtsmarkt als der Schönste in ganz Europa. Was für eine Ehre! Basel gilt zu den traditionsreichsten Weihnachtsstädten der Schweiz. Dazu kommt noch: Der Basler Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsser- und dem Münsterplatz können unter dem Schutzkonzept für Märkte durchgeführt werden. Er kann somit ohne Covid-Zertifikat besucht werden, wie Telebasel.ch schreibt. Die beiden Märkte finden vom 25. November bis zum 23. Dezember statt und bieten den Besuchenden unzählige Stände, Attraktionen und sicherlich auch einen feinen Glühwein.

Sternenstadt St. Gallen

Der St. Galler Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr vom 25. November bis zum 24. Dezember 2021 statt. Demnach kann rund um den St. Galler Marktplatz wieder Glühwein getrunken und geselliges Beisammensein praktiziert werden. Doch für den Grossteil des Weihnachtsmarktes braucht es ein Covid-Zertifikat. So kommt man zum Beispiel nur mit gültigem Zertifikat ins Waaghaus oder zu den Glühweinständen, wie FM1-Today schreibt.

«Wienachtsdorf» am Zürcher Sechseläutenplatz

Berner Sternenmarkt

Der Berner «Stärnenmärit» findest du auf der kleinen Schanze in Bern. Er findet vom 25.11 bis zum 31.12 statt. 80 Stände in Form von kleinen Holzhütten bieten dir Delikatessen, Glühwein und weihnachtliche Stimmung an. Weiter findest dort auch Foodtrucks für die Verpflegung. Für die kleinen Gäste hat es auch etwas vor Ort. Und zwar das Berner Kinderdorf mit Karussel und Animationen. Ein Highlight ist das Gstaader Fondue-Chalet, welches bis zu 200 Plätze bietet. Beim Berner Sternenmarkt gelten auch die Vorgaben des BAG. Eintritt nur mit Zertifikat (3G).

Lozärner Wiehnachtsmärt

Bregenzer Weihnachtsmarkt

Der Kornmarktplatz in Bregenz verwandelt sich vom 24. November bis zum 24. Dezember in den Bregenzer Weihnachtsmarkt. Auch bei unseren österreichischen Nachbarn ist für Gross und Klein etwas dabei. Es gibt zahlreiche Glühweinstände, Handwerkskunst und Konzerte. Für die kleinen Besucherinnen und Besucher hat es ein Karussell. Auch in Bregenz findest du eine Eisbahn um deine Runden zu ziehen. Ob du ein Zertifikat brauchst, ist noch nicht bekannt. Auf Anfrage von 20 Minuten sagte eine Sprecherin von Bregenz Tourismus &

Stadtmarketing: «Wir können das leider noch nicht mit Sicherheit sagen. In Österreich wird darüber noch entschieden.»