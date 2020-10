Naticoach ist ratlos : Für den Trainer ist Ronaldos Corona-Infektion ein Rätsel

Der portugiesische Starstürmer hat sich mit Covid-19 infiziert. Für ihn und seinen Trainer ist das unerklärbar.

Auch Zlatan Ibrahimovic hatte es. Als dies Ende September bekannt wurde, hatte die Welt, das Netz, Hoffnung. So glaubten unzählige Twitter-Nutzer, dass nun das Ende der Pandemie bevorstehe. Sie schrieben von einer «Schweigeminute für das Virus», davon, dass der Schwede das Virus zlatanieren werde. Doch nichts davon geschah. Nein. Es geschah sogar das Gegenteil. So wurde Ibrahimovic am 8. Oktober erneut positiv auf das Coronavirus getestet.

Portugals Nationaltrainer Fernando Santos kann sich die Corona-Infektion von Superstar Cristiano Ronaldo nicht erklären. Im Trainingslager der Nationalmannschaft in der Cidade do Futebol in Portugal könne sich der 35-Jährige jedenfalls kaum angesteckt haben, meinte Santos.

Dem Superstar geht es gut

Ronaldo, dessen Corona-Infektion am Dienstag bekannt geworden war, sei wohlauf, versicherte der Trainer: «Ronaldo geht es gut und er sagt, dass er spielen will.» Er habe keine Krankheitssymptome und verstehe gar nicht, «wie das passieren konnte», fügte der Trainer bei einer Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Schweden in der Nations League am Mittwoch hinzu. Portugal tritt als Tabellenführer nun ohne den Angreifer von Juventus Turin an.