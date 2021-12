Debatte im Ständerat – Für die Abschaffung der Verjährung bei Mord wird es ultraknapp

1 / 9 Im Ständerat wird am Donnerstag über die Verjährung von schweren Straftaten debattiert. 20min/Simon Glauser Nationalrat Mike Egger hat die Inititive mit 31 Mitstreitern aus dem Kanton St. Gallen lanciert, als er dort noch Kantonsrat war. Nun setzt er sich in Bern für das Anliegen ein. 20min/Simon Glauser Der Zürcher Ständerat Daniel Jositsch (SP) setzt sich ebenfalls dafür ein. Tamedia

Darum gehts In der Schweiz verjähren Verbrechen wie Mord nach 30 Jahren.

Eine Standesinitiative aus dem Kanton St. Gallen will das ändern.

In diesem Kanton geschahen die sogenannten Kristallhöhlenmorde, die den Anstoss zur Initative gaben. Diese sind seit neun Jahren verjährt.

Am Donnerstag debattiert der Ständerat über die Initiative.

Der Ausgang ist ungewiss.

Im Sommer 1982 wurden Karin Gattiker und Brigitte Meier bei der Kristallhöhle in Oberriet ermordet. Der Doppelmord wurde nie aufgeklärt, der oder die Täter laufen noch frei herum, sofern sie nicht mittlerweile verstorben sind. Da die Taten verjährt sind, hat strafrechtlich niemand mehr etwas zu befürchten. Für künftige Taten soll sich das ändern. Als der heutige Nationalrat Mike Egger (SVP SG) noch im St. Galler Kantonsrat sass, lancierte er gemeinsam mit anderen Politikerinnen und Politiker die Standesinitiative mit dem Titel «Keine Verjährungsfristen für Schwerstverbrecher» und trug somit das Anliegen auf nationales politisches Parkett. Bislang wurde die Initiative in den Rechtskommissionen beider Räte besprochen und danach ein erstes Mal im Ständerat, wo dem Vorhaben, die Verjährbarkeit aufzuheben, mit 18 Pro- zu 20 Contra-Stimmen keine Folge geleistet wurden. Der Nationalrat hiess die Initiative mit 90 zu 89 Stimmen knapp gut, weshalb sie am Donnerstag wieder im Ständerat beraten wird.

Für Angehörige verjährt ein Mord nie

Dort dürfte es ebenfalls eine Zitterpartie werden. «Es kann auf die eine oder auf die andere Seite kippen», sagt Strafrechtsprofessor und Ständerat Daniel Jositsch (SP ZH). Er ist ein Befürworter der Initiative. «Wenn Ihnen jemand vor zehn Jahren das Velo geklaut hat, dann können sie heute möglicherweise darüber lachen», zeigt Jositsch als Beispiel auf. Bei einem Mordfall könne man das nicht. «Gerade für Angehörige von ermordeten Kinder ist die Leidenszeit nicht irgendwann einfach vorbei.» Früher habe man in Debatten um die Verjährung ins Feld geführt, dass die Qualität der Beweise mit der Zeit schlechter werden. Das sei aber heute klar nicht mehr der Fall, sondern eher das Gegenteil. Dank technischem Fortschritt werden Beweismittel, die früher bedeutungslos waren, doch relevant, wie zum Beispiel eine DNA-Analyse.

Das sieht auch Mike Egger (SVP SG) so. «Die Forensik hat extreme Fortschritte gemacht.» Er hofft, dass die Politik den alten Zopf der Verjährung bald abschneidet. Die Verjährung bei Mord birgt laut Egger Probleme: «Würde heute ein 30 Jahre zurückliegendes Sexualdelikt an einem Kind mit anschliessendem Mord aufgeklärt, dann könnte der Täter zwar noch wegen des Sexualdelikts, nicht aber wegen des Mordes zur Rechenschaft gezogen werden», ärgert sich Egger. Er hatte kürzlich Kontakt zu einem Angehörigen der Opfer des Fünffachmordes in Seewen. «Im Gespräch wurde klar, dass es für die Hinterbliebenen belastend ist, wenn Täter nach der Verjährung nicht mehr mit einer Strafverfolgung rechnen müssen.»

Letztes Mittel Volksinitiative

Egger wird am Donnerstag die Debatte im Ständerat als Besucher vor Ort verfolgen. Er hat zuvor bei diversen Ständerätinnen und Ständeräten das Gespräch gesucht. Sollte der Ständerat mehrheitlich für die Initiative stimmen, muss der Bundesrat eine Gesetzesvorlage ausarbeiten. Lehnt der Rat die Initiative ab, wird es ein steiniger Weg für die Abschaffung der Verjährung. «Dann müsste man die Lancierung einer Volksinitiative prüfen», so Egger.

Erneute Untersuchung aussichtslos

Doch was würde eigentlich passieren, wenn in einem verjährten Fall neue Beweise auftauchen? Obwohl der Kristallhöhlenmord verjährt ist, betonte die Polizei stets, man nehme immer noch Hinweise entgegen. Allerdings nützen diese laut Staatsanwaltschaft nichts mehr: «Der Fall ist verjährt. Es wird nie zu einer erneuten Untersuchung, einer Anklage oder einem Urteil kommen.» Selbst wenn die Kantonspolizei St. Gallen entsprechende Hinweise auf einen mutmasslichen Täter in diesem Fall rapportiert, erlässt die Staatsanwaltschaft eine sogenannte Nichtanhandnahmeverfügung, das heisst, dass keine Strafuntersuchung eingeleitet wird, weil der Fall verjährt ist und dies das Gesetz so vorsieht.

Aktuelle Gesetzeslage Gemäss Artikel 97 StGB verjährt die Strafverfolgung bei Straftaten nach 30 Jahren, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe lebenslänglich ist. Bei einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren nach 15 Jahren und bei einer Freiheitsstrafe von drei Jahren nach zehn Jahren. Nicht verjähren in der Schweiz können sexuelle Handlungen mit Kindern unter zwölf Jahren, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und qualifizierte terroristische Handlungen. In den Nachbarländern Deutschland und Österreich verjährt Mord nicht. (taw)