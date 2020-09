Nachdem am Samstagabend ein Polizeieinsatz am Birsköpfli eskalierte, wurde der Polizei Basel-Stadt vermehrt Polizeigewalt und Rassismus vorgeworfen. Ein Leserreporter, der am Samstag Teil der Gruppe war, schildert gegenüber 20 Minuten das teilweise brutale Verhalten der Polizei. Unter anderem seien die jungen Menschen mit Pfefferspray besprüht worden. Am Montag erklärte ein Mediensprecher der Polizei Basel-Stadt, warum es zum Einsatz des Reizstoffs kam.