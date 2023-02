Erdbeben in der Türkei: «Nachbeben sind extrem zermürbend»

Stefan Wiemer*, wieso kam es im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu einem derart starken Erdbeben?

Es gibt dort eine grosse Verwerfung, die sogenannte Ostanatolische Verwerfung. An dieser Stelle trifft die arabische auf die anatolische Platte, weshalb sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte gewaltige Spannungen aufbauen. Diese Spannungen an der Plattengrenze entladen sich dann alle paar Hundert Jahre, wodurch es zu derart katastrophalen Erdbeben kommt. Tatsächlich hat es in der Region in den letzten 1000 Jahren und mehr immer wieder vergleichbar grosse Beben geben.