Mad Heidi : «Einige sehen in Diktator Meili vielleicht Alain Berset»

Co-Regisseur Johannes Hartmann weist diese Kritik zurück: Jugendlich seien in dem Alter mit anderen, realen Gewaltszenen konfrontiert.

«Ich habe grosse Mühe damit, dass es ein Film mit so einem Inhalt schafft, eine Altersfreigabe ab dem 16. Altersjahr zu erreichen», sagt Gabriela Kohler vom Elternverein Zürich. Auch eine besorgte Mutter hat sich bei 20 Minuten gemeldet. Stein des Anstosses: Der «Swissploitation»-Film «Mad Heidi» der vor einer Woche in den Schweizer Kinos angelaufen ist. Was steckt hinter dem Genre und geht es wirklich nur um eine sinnlose Gewaltorgie? Co-Regisseur Johannes Hartmann verneint.