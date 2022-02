Covid-19 : Für die Einreise nach Schweden brauchts jetzt keinen Nachweis mehr

Mit Schweden hebt das nächste europäische Land den Grossteil seiner Corona-Massnahmen auf. Vor vielen Clubs des Landes bildeten sich in der Nacht zum Mittwoch lange Schlangen.

Nach Dänemark hat auch Schweden so gut wie alle Corona-Beschränkungen aufgehoben. Seit Mittwoch gelten unter anderem für Restaurants und Kneipen keine begrenzten Öffnungszeiten und Abstandsregeln mehr, auch Teilnehmergrenzen für Zusammenkünfte und Veranstaltungen gehören nun der Vergangenheit an. Die Schwedinnen und Schweden werden nicht mehr länger dazu aufgerufen, im Gedränge in öffentlichen Verkehrsmitteln einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, und auch für Schweden-Urlauberinnen und -Urlauber gibt es Erleichterungen: Bei der Einreise in das skandinavische Land muss man als EU-Bürgerin und -Bürger nun nicht mehr Impfung, Genesung oder negativen Corona-Test nachweisen können.