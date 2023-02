Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigen Liebestattoo auf Instagram

«Ein Versprechen für die Ewigkeit. Frohen Valentinstag, mein Schatz.» Gemeinsam mit diesen Worten macht Jennifer Lopez ihrem Liebsten auf Instagram eine Liebeserklärung und präsentiert auch gleich ihr neues Tattoo am Brustkorb.

Ihre Liebe geht buchstäblich unter die Haut. Zum Valentinstag machte Jennifer Lopez ihrem Ehemann, Ben Affleck (50), auf Instagram eine Liebeserklärung. Dies in Form einer Bildstrecke, bestehend aus neuen und alten Schnappschüssen des Hollywood-Paars. Dazu schreibt die 53-Jährige: «Ein Versprechen für die Ewigkeit. Frohen Valentinstag, mein Schatz.» Doch neben den vielen Pärchenfotos fallen zwei Bilder besonders auf.

Offenbar scheinen sich die Sängerin und der Schauspieler ein Pärchen-Tattoo gestochen zu haben, um ihre Liebe zu zelebrieren. So ziert ein kursiv geschriebener Schriftzug mit den Namen Jennifer und Ben und ein Unendlichkeitszeichen die linke Seite von JLos Brustkorb. Mitten hindurch schiesst ein Amorpfeil. Ben dagegen liess sich zwei gekreuzte Pfeile mit den Initialen J und B stechen. An welcher Stelle genau sich seins befindet, ist nicht bekannt.

JLo fügt unter ihrem Post einen Hashtag an, der auf die Bedeutung des Tattoos abzielt: #CommitmentIsSexy – also dass sich zum Partner zu bekennen attraktiv ist.

Zoff an den Grammys

Erst vor kurzem wurde Jennifer Lopez an der Grammy-Verleihung dabei beobachtet, wie sie ihren Gatten zurechtgewiesen hat. So zog der Filmemacher andauernd ein grimmiges Gesicht, weshalb seine Ehefrau ihn anfauchte: «Stopp! Schau mal freundlicher. Schau motiviert aus», soll sie zu ihm gesagt haben. Schnell wurde gemunkelt, dass es zwischen den beiden kriseln könnte.

Nach einer gescheiterten Beziehung in den frühen 2000ern haben Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2021 wieder zueinandergefunden. Gerade mal ein Jahr später gab sich das Promi-Paar, besser bekannt als «Bennifer», in Las Vegas standesamtlich das Ja-Wort. Im Juli folgte dann eine dreitägige Megahochzeit. Kennen gelernt hatten sich die beiden Superstars im Dezember 2001 am Set des Films «Gigli». Obwohl der Film floppte, legte er den Grundstein für die Liebesgeschichte der beiden Schauspieler.