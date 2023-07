Frauen haben schon immer genauso viel gejagt wie Männer

1 / 3 Mehrere Frauen und ein Mann des Huaorani-Stammes im Amazonas-Gebiet tragen einen Pekari nach Hause, den sie mit einer Lanze erlegt haben. Eine Gruppe von Anthropologen und Anthropologinnen der Universitäten Washington und Seattle Pacific hat herausgefunden, dass Frauen immer genauso viel jagten wie Männer.

Von den Gesellschaften mit weiblichen Jägern taten 87 Prozent dies absichtlich und nicht, weil sie zufällig auf Beute stiessen. Warum wurde also bis jetzt immer von Jägern und nie von Jägerinnen gesprochen? Die frühe Feldforschung wurde in erster Linie von Männern durchgeführt, die in den Gesellschaften, die sie untersuchten, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Männern sprachen.

Jahrzehntelang hielt die Wissenschaft an der Theorie fest, dass das Jagen grundsätzlich eine männliche Tätigkeit war. Nun aber zeigt eine neue Untersuchung, dass Frauen nicht nur Sammlerinnen waren, sondern genauso viel jagten wie Männer.

Eine Gruppe von Anthropologen und Anthropologinnen der Universitäten Washington und Seattle Pacific hat die ethnografischen Datenbanken durchforstet, um herauszufinden, was Wissenschaftler zwischen 1800 und 2010 über die Jagd in heutigen traditionellen Gesellschaften geschrieben haben. Die Forschenden wählten fast 400 Kulturen aus, schränkten die Stichprobe jedoch auf 63 ein, da sie ausdrücklich nach Studien suchten, in denen Jagdverhalten und -strategien detailliert beschrieben werden.

Frauen gehen jeden Tag jagen

Den Ergebnissen dieser Analyse zufolge, die das Portal Science.org veröffentlicht, jagen in 50 der 63 untersuchten Gesellschaften auch Frauen. Das heisst in über 79 Prozent der Fälle.

«Ich hatte den Verdacht, dass Frauen regelmässig auf die Jagd gehen würden», sagt die Mitautorin der Studie, Cara Wall-Scheffler. Was die Wissenschaftlerin jedoch überraschte, war die Vorsätzlichkeit: Von den Gesellschaften mit weiblichen Jägern taten 87 Prozent dies absichtlich und nicht, weil sie zufällig auf Beute stiessen. «Sie standen zu Beginn des Tages auf und machten sich auf den Weg, um zu jagen», erklärte Wall-Scheffler.

Warum die Jägerinnen erst jetzt bekannt werden

Um ihre These zu belegen, bezogen sich die Forschenden auf Gemeinschaften auf allen bewohnten Kontinenten ausser Europa, wo es schon lange keine Jäger- und Sammlergruppen mehr gibt. Die Autoren der Studie schränkten das Feld weiter ein und fanden ethnografische Arbeiten zu 40 Gesellschaften, die zwischen absichtlicher Jagd und gelegentlicher oder ungeplanter Jagd unterscheiden. Sie fanden heraus, dass Frauen in 85 Prozent dieser Gesellschaften jagen, darunter die Aka-Pygmäen in Zentralafrika, die Agta-Frauen in der philippinischen Provinz Luzon und die rund 1000 Frauen der indigenen Gruppe der Matsé im peruanischen Amazonasgebiet.

Warum wurde also bis jetzt immer von Jägern und nie von Jägerinnen gesprochen? Cara Wall-Scheffler hat eine mögliche Erklärung dafür: «Die frühe Feldforschung wurde in erster Linie von Männern durchgeführt, die in den Gesellschaften, die sie untersuchten, hauptsächlich oder ausschliesslich mit Männern sprachen.»