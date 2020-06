«Für die Kesb stand fest: Der Vater kann mit seinem Kind machen, was er will»

Am 22. April offenbarte ein achtjähriges Mädchen einer Fachperson der Kinder- und Jugendpsychiatrie Baselland (KJP), dass es von seinem Vater missbraucht wird. Die Aussagen des Mädchens wurden anstatt an die Staatsanwaltschaft an die Kesb und den Vater weitergereicht. Jetzt wird publik, dass die Kesb bereits im Frühjahr 2019 eine Gefährdungsmeldung auf dem Tisch hatte.