Verstörende Botschaft : «Für die Kinder» – hat Russland die Rakete aus «Rache» beschriftet?

Die Worte auf dem Geschoss lassen einen auf den ersten Blick sprachlos zurück. Gemeint gewesen sein könnten aber nicht die Menschen vor Ort, sondern Opfer aus früheren Kämpfen. Ähnliche Referenzen hatten russische Soldaten bereits in der Vergangenheit gemacht.

In Kramatorsk, im Osten der Ukraine, schlugen am Freitag Raketen vor dem Bahnhof der Stadt ein. 50 Menschen kamen dabei ums Leben.

Bei dem Raketenangriff auf den Bahnhof der ostukrainischen Stadt Kramatorsk sind nach Angaben des ukrainischen Geheimdiensts SBU am Freitag mehrere Dutzend Menschen getötet worden. Am späteren Nachmittag stieg die Anzahl Toter auf 50, darunter fünf Kinder. Vor dem Bahnhofsgebäude standen ausgebrannte Autos, am Eingang und in der Bahnhofshalle waren Blutlachen und verkohlte Sitzbänke zu sehen. Auf dem Bahnhofsvorplatz lagen die Überreste einer Rakete mit der russischen Aufschrift «Für die Kinder».