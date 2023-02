Steven Epprechts Freund Marcos lebt jetzt in der Schweiz

Der Partner von Steven Epprecht ist für die Liebe in die Schweiz gezogen. Mit viel Vorfreude, aber auch Nervosität stürzt sich das Paar in die gemeinsame Zukunft.

Darum gehts Seit 2021 sind Steven Epprecht (34) und Marcos Ruiz (29) ein Paar.

Bis vor kurzem führten die beiden Männer eine Fernbeziehung. Doch nun ist Marcos für die Liebe von Spanien in die Schweiz gezogen.

Wie der Umzug bisher war und wer der grössere Chaot ist, verrät Epprecht im Gespräch mit 20 Minuten.

Der nächste Schritt in eine gemeinsame Zukunft ist getan: Steven Epprecht und sein Partner Marcos Ruiz sind zusammengezogen. Stolz verkündet der Influencer dies mit einem Pärli-Bild auf Instagram und schreibt dazu: «Willkommen zu Hause, mein Lieber. Ich bin so froh, dieses neue Kapitel mit dir aufschlagen zu können!» Für ihr gemeinsames Leben in Zürich musste der 29-jährige Kundenberater in seiner Heimat Spanien alles hinter sich lassen. Das kam nicht bei allen gut an: «Vor allem seine Eltern waren von diesem Entscheid wenig begeistert. Trotzdem freuen sie sich für ihn», meint Steven im Gespräch mit 20 Minuten. Nichtsdestotrotz überwiege das Glück.

Nur wenige Tage nach seiner Anmeldung in der Wohngemeinde habe Marcos erstmals Post erhalten: einen Willkommensbrief. «Er hat sich riesig darüber gefreut. Er war nochmals symbolisch ein Zeichen für unseren Neustart», erklärt der 34-Jährige und lacht. Bereits im vergangenen Jahr hätten die beiden erstmals von ihrem Zusammenleben gesprochen. So hätten sich ihre Pläne mit der Zeit immer weiter entwickelt und konkretisiert.

Marcos habe schliesslich von sich aus begonnen, nach Jobs in der Schweiz zu suchen – mit Erfolg. «Er kann wenigen Tagen einen neuen Job in einem Luxusgeschäft an der Bahnhofstrasse beginnen», berichtet Epprecht stolz. Für einen reibungslosen Start müsse sein Partner jedoch weiterhin Deutsch lernen. Erste Fortschritte seien dank einer Sprachapp aber bereits bemerkbar.

Stevens Chaos könnte für Stress sorgen

Vor den Tücken des Zusammenlebens fürchten sich die beiden nicht. Marcos habe bereits zuvor, als sie eine Fernbeziehung führten, des Öfteren längere Zeit bei Steven verbracht. Trotzdem könne der Content Creator einen potenziellen Streitpunkt nicht ausschliessen: «Ich bin chaotischer als Marcos und lasse nach einem Shooting gerne mal meine Sachen liegen. Er hingegen ist komplett ordentlich.» Doch vorerst widmen sie sich zusammen der Chaos-Beseitigung: «Wir machen momentan noch Platz für seine Sachen und packen aus – ganz unromantisch», meint Epprecht.

Von viel Zweisamkeit kann in absehbarer Zeit ohnehin nicht die Rede sein, denn das Model lebt in einer Wohngemeinschaft mit einem Freund. «Wir begeben uns auf die Suche nach einer Wohnung. Das aber erst, wenn Marcos in der Schweiz richtig angekommen ist und sich eingelebt hat.»

Baldige Hochzeit bei Epprecht?

Von Stevens Freunden und Familie sei Marcos zumindest schon mit offenen Armen empfangen worden. «Alle freuen sich ungemein, dass er jetzt da ist.» Vor allem sei seine Geschäftspartnerin Sara Leutenegger (28) froh. «Sie meinte, dass ich so endlich weniger arbeiten werde, da jemand auf mich zu Hause wartet», so Epprecht. Er fügt an: «Vorher musste ich auf niemanden Rücksicht nehmen und konnte bis spät am Abend arbeiten. Jetzt geht das nicht mehr. Schliesslich will ich mit meinem Mann Zeit verbringen.»

Auf eine baldige Hochzeit angesprochen, winkt Steven ab und meint: «Jetzt erst mal zusammenleben und dann schauen wir weiter. Allerdings witzeln wir gelegentlich darüber.» Marcos würde ihm auch hie und da Ringe zeigen, die ihm gefallen und die er sich bei einer Verlobung vorstellen könnte.

