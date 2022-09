Rekordversuch: Für die Olma soll ein 17 Meter langes Capuns entstehen 

Längere Reise für die lange Mangoldrolle

Das Capuns wird in Jenaz GR vorproduziert und mit einem Traktor nach St. Gallen transportiert werden. Diese Reise wird rund drei Stunden dauern. Am Umzug wird die Weltrekord-Delikatesse zu sehen sein und je länger der Umzug dauert, desto kürzer wird das Capuns werden. Es wird in mundgerechte Stücke geschnitten und an Besucherinnen und Besucher des Umzugs verteilt.